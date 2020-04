Corona-Ausgangsbeschränkungen Söder bittet um Geduld - Bayern bleiben dahoam

Trotz Traum-Wetters: Bayern bleiben weitgehend vernünftig

Nach Einschätzung der Polizei hielten sich die Menschen in Bayern am Freitag und Samstag an die Einschränkungen - trotz des sonnigen Wetters. Es gebe immer wieder verbotene Besuche in Wohnungen oder Treffen im Freien, sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Ingolstadt am Samstag. Ein Sprecher in Augsburg berichtete von einigen Autofahrern, die ihre Fahrzeuge in Waschanlagen sauber machten und sich über das Einschreiten der Beamten uneinsichtig zeigten.