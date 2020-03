Corona-Angst greift um sich Hamsterkäufe: Werden die Produkte langsam knapp?

In der aktuellen Situation rund um das Coronavirus sind von den Gesundheitsbehörden verschiedene Vorsorgemaßnahmen angeraten. Dazu zählen zum Beispiel gründliches Händewaschen und Desinfizieren. Doch was, wenn Seife und Desinfektionsmittel flächendeckend knapp werden, weil die Menschen sich mit Hamsterkäufen eindecken? Die Nachrichtenagentur spot on news hat bei deutschen Einkaufsketten nachgefragt, wie akut die Lage in ihren Filialen ist.