Dass deutsche Städte generell eher schlecht abschneiden, liegt den Autoren zufolge vor allem daran, dass andere Länder massiv in den Radverkehr investieren und gleichzeitig die Infrastruktur anpassen. In Deutschland dauerten Anpassungen oft zu lang oder seien nur kleinere Korrekturen. Das Auto ist oft immer noch in den politischen Planungen bevorzugt.