Coole Culotte und Co. Sommer im Büro: Mit diesen Outfits bewahrt man einen kühlen Kopf

Besonders trendig sind in dieser Saison Midis aus Plissee und mit Knopfleiste. Wichtig ist, den Rock auf Taille zu tragen und den Saum des Oberteils in den Bund zu stecken. Das streckt optisch und sorgt für eine besonders schmale Taille. Am besten zum Midirock passen Oberteile aus fließenden Stoffen und weiten Schnitten. Für heiße Tage bietet sich Seide an, da der Stoff kühlt.