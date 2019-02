Cool down Trotz Krise: Warum Stress uns stark machen kann

Sport, aber bitte in Slow Motion

Bewegung beruhigt, nicht umsonst raten Ärzte Burn-out-Patienten regelmäßig Sport zu machen. Besonders aerobe Bewegung, also Sport mit geringer Intensität, ist empfehlenswert. Eine Runde Joggen nach der Arbeit, ein Pilates-Anfänger-Kurs am Wochenende genügen oft schon. Trainiert man beispielsweise für einen Marathon, verbraucht man seine Ressourcen in der Vorbereitung, das kann zu Stress führen, den man aber in positive Energie umwandeln kann. So wird der Stress zum Motivator.