Talkshow von Marco Schreyl: "Ich bin bisexuell"

In der RTL-Talkshow "Marco Schreyl" hat Pascal, der im Saarland beim SV Scheidt als Fußballer kickt, seinen Schritt begründet: "Ich habe gar nicht darauf abgezielt, das jetzt öffentlich zu machen. Ich habe einfach eine Instagram-Fragerunde gestartet und da wurde ich eben danach gefragt, ob ich auch mal was mit einem Mann hatte. Da das für mich kein großes Thema ist und ich da sehr offen bin, habe ich gesagt: 'Klar, hatte ich'. In meinen Augen ist das so, dass es in der heutigen Zeit Normalität sein sollte."