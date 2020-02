Auto-Geschenk diente als Vorlage

Pocher hatte zuvor unter anderem einen Clip gepostet, mit dem er das Video parodiert, in dem Laura Müller (19) dokumentierte, wie sie ihrem Freund Michael Wendler ein neues Auto schenkt. Auf Instagram schrieb der Comedian zu seiner Version des Laura-Videos: "Mein Schatziiiiii hat mir spontan vor der Kamera von ihrem ersten Geld ein Auto geschenkt!!!" Pocher spielt in dem Clip die Szenen mit seiner Frau Amira nach. Gag am Schluss: Statt Wendlers schwarzem Pick-up-Truck findet Pocher ein pinkes Spielzeugauto. In seiner Instagram Story zeigte der 41-Jährige weitere Parodien des Laura-Clips.