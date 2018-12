München - Eigentlich war 2017 das Glücksjahr des Felix Neureuther. Slalom-Bronze bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz im Februar, Geburt seiner Tochter Matilda im Oktober, später, nach Weihnachten, die Heirat mit seiner Miri. Alles schien perfekt zu laufen. Bis zu diesem vermaledeiten 25. November 2017. Im Training in den USA zog er sich bei einem Sturz einen Kreuzbandriss zu. Vorbei der Traum, in Pyeongchang seine ersten Olympia-Medaillen einzusammeln und seine Karriere damit zu krönen. Dabei hatte die Weltcup-Saison mit dem Sieg in Levi so gut begonnen, Neureuther schien in Topform.