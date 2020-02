Comeback nach elf Jahren Nicole Scherzinger hat sich beim Dreh zu Pussycat-Doll-Video verletzt

Körperliche Höchstformen

Obwohl die Band zehn Jahre lang nicht aufgetreten ist, sind alle Mitglieder noch in körperlicher Hochform - der Spagat sitzt immer noch perfekt, wie Scherzinger kürzlich gegenüber der Zeitung "The Times" versicherte. Selbst ihr Lebensgefährte, Rugby-Profi Thom Evans (34) sei beeindruckt von der Disziplin, die die Ladies bei der Arbeit an den Tag legen. "Er sagt: 'Ihr Mädels pusht euch gegenseitig und fordert einander immer wieder aufs Neue heraus.'"