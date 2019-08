Comeback nach 25 Jahren Supermodel Claudia Schiffer nackt auf dem "Vogue"-Cover

Warum das Magazin mit den nackten Schönheiten aufmacht, erklären die Macher im Kommentar so: "In den siebziger Jahren drangen Sex und Macht durch das Objektiv von Helmut Newton in die Modefotografie ein. Mit unserer August-Ausgabe ehren wir den Fotomeister mit einer Geschichte über die Macht der Frau, denn diesmal steht hinter dem Objektiv eine Frau, Collier Schorr, eine Pionierin der Modefotografie in punkto Überwindung von Geschlechter- und Identitätskonventionen."