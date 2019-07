München - Am Freitagabend bewiesen Erkan & Stefan a.k.a. John Friedmann (47, Erkan) und Florian Simbeck (48, Stefan) in der NDR Talk Show mit Moderatorin Barbara Schöneberger (45), dass sie es auch 12 Jahre nach ihrer Trennung immer noch voll drauf haben: Prollig, derb und politisch auch nicht immer voll korrekt - so wie sie eben in den 90er-Jahren die Herzen ihrer Fans erobert haben.