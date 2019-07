Comeback für Oliver "Olli" Klatt Willi Herren: Das sagt er zu seiner "Lindenstraße"-Rückkehr

Was führt der Fiesling im Schilde?

Auch die zuständige PR-Agentur der "Lindenstraße" hat Herrens Rückkehr laut "Bild" bestätigt. Über den Umfang seines Auftrittes oder etwaige Plot-Details können aber noch keine Angaben gemacht werden. Dem Blatt sagte Herren zudem: "Ich freu mich riesig auf mein Lindenstraßen-Comeback. Dort fing alles an. Für mich ist es eine Reise in die Vergangenheit und zeitgleich in die Zukunft!"