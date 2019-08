In Großbritannien wird "Let's Dance" unter dem Titel "Strictly Come Dancing" von der BBC produziert. Wie in Deutschland sind die Tanz-Sendungen live und da Mabuse neuerdings auch in jener Jury sitzt, kann sie bei zwei der 17 "Let's Dance"-Terminen nicht dabei sein. Nechiti springt für sie ein. Von 2013 bis 2018 trat sie insgesamt sechsmal als Profi-Tänzerin in der Show an und auch im Christmas-Special im Jahr 2013 war sie dabei. 2018 hatte Nechiti ihren Abschied aus der TV-Show bekannt gegeben.