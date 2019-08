Comeback bei "Immer wieder sonntags" Tony Marshall: "Ich bin dem Tod von der Schippe gehüpft"

Schlager-Star Tony Marshall (81, "Antonia") ist wieder zurück auf der Bühne. Am kommenden Sonntag feiert er in der ARD-Show "Immer wieder sonntags" nach einer sechs Monate langen Abstinenz sein Comeback. "Ich bin dem Tod gerade noch mal von der Schippe gehüpft", sagte Marshall in einem kurzen Statement in der "Bild"-Zeitung.