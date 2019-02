Comeback auf dem roten Teppich Annemarie Carpendale: Ihr Oscar-Outfit hängt noch im Zoll fest

Moderatorin Annemarie Carpendale (41) feiert ihr Oscar-Comeback. Nach zwei Jahren Pause wird sie am 24. Februar ab 23:55 Uhr wieder live für ProSieben vom roten Teppich berichten. 2017 überschnitten sich die Oscars mit ihrer Show "It's Showtime", die sie gemeinsam mit Ehemann Wayne (41) moderierte. 2018 stand die Familie an erster Stelle, im Mai brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Nun steht sie wieder voller Tatendrang für die Academy Awards bereit und hat sogar ihre Familie im Schlepptau. Wayne und ihr gemeinsamer Sohn werden sie nach Los Angeles begleiten. "Im Anschluss werde ich noch ein paar Tage privat dranhängen", verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news und erklärt auch, auf welchen Hollywood-Star sie sich ganz besonders freut.