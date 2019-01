Comeback als Rachel Zane? Herzogin Meghan zurück bei "Suits"? Das ist dran an den Gerüchten

Rückkehr ausgeschlossen?

Keine Frage, ein kurzer Cameo der Herzogin von Sussex wäre eine kleine Sensation, so viel ist sicher. Das britische Königshaus würde sich dem sicherlich nicht verschließen, immerhin drehte einst sogar die Queen (92) einen kurzen Cameo-Auftritt an der Seite von James-Bond-Darsteller Daniel Craig (50) für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in London. Meghan verkörpert eine moderne Seite der Monarchie, sie bricht und weicht Regeln auf. Dennoch scheint ein TV-Comeback von Rachel Zane unwahrscheinlich.

Zum Beispiel berichtet "BAZAAR.com", dass zwei nicht näher genannte Insider, die bei "Suits" arbeiten, der Seite mitgeteilt haben, dass es dieses Millionen-Angebot überhaupt nicht gegeben habe. Es gebe keine Pläne, sie in die Show zurückzuholen. Was diese These durchaus erhärtet: Die großen US-Seiten, die stets bestens im Serien-Bereich informiert sind, wie etwa Entertainment Weekly, Variety oder Deadline, haben die Meldung bisher nicht aufgegriffen. Generell scheinen eher die Europäer auf diesen Zug aufgesprungen zu sein.

Sollte Meghan zurückkehren wollen, würde das für ihre Figur nur Sinn machen, wenn auch Patrick J. Adams dabei wäre. Sonst könnte der angebliche Marketing-Clou nach hinten losgehen und Fans der Serie verärgern statt begeistern. Zudem hat die Herzogin eine Rückkehr eigentlich nicht nötig. Mehr Hype um ihre Person und das royale Baby geht fast nicht. Ob sie eine Millionen-Spende für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl zum TV-Comeback locken kann, bleibt also abzuwarten.