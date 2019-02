Flossenbürg/Amberg - Zeitreise in die Vergangenheit: In der Oberpfalz holt die Polizei gerade zwei uralte ungeklärte Fälle, auch "Cold Cases" genannt, wieder aus den Schubläden heraus: Monika Frischholz (12) verschwand vor bald 43 Jahren in Flossenbürg, Gertrud Kalweit (38) wurde vor 39 Jahren in Amberg brutal ermordet. Zwei Frauen, viele Fragezeichen. In beiden Fällen ist der Täter noch auf freiem Fuß.