Cocktails im Corona-Lockdown Betty White: Jung geblieben dank Wodka?

Ihre langjährige Fernsehkarriere brachte Betty White 2013 einen Eintrag im "Guinness-Buch der Rekorde". Verdient hätte die mittlerweile 98-jährige US-Schauspielerin, die einem breiten Publikum insbesondere durch ihre Rolle der Rose Nylund in "Golden Girls" bekannt ist, auch einen Eintrag für ihr Aussehen, denn ihr Alter sieht man ihr kaum an. Glaubt man den Angaben eines Freundes von White, liegt das an dem gelegentlichen Genuss von Wodka, wie dieser laut "Closer Weekly" ausgeplaudert habe.