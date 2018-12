Co-Star von Maria Furtwängler? Udo Lindenberg: So sieht seine Traumrolle im "Tatort" aus

Gibt es für Udo Lindenberg (72) bald einen TV-Auftritt am Sonntagabend? Der Musiker wäre offenbar für eine "Tatort"-Rolle zu haben. "Maria hat schon gesagt, dass sie mich gern mal als kleinen Komplizen dabei hätte. Jemand, der Straßenconnections hat, der sich an der Basis auskennt", sagte der Künstler "Bild am Sonntag". Maria Furtwängler (52), bekannt als "Tatort"-Kommissarin Charlotte Lindholm, singt mit ihm auf dem Album "MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik". "Vielleicht spiele ich einen Rock-'n'-Roll-Inspektor, den Geheimrat der Frau Lindholm. Das kann ich mir gut vorstellen, da hätte ich auch Bock drauf", so Lindenberg.