Clemens Schick und mehr Staffel zwei von "Das Boot" im Kasten: Diese Stars erweitern den Cast

Der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon), kommt unterdessen in New York an. Er findet Unterschlupf bei Sam Greenwood (Vincent Kartheiser) und macht Bekanntschaft mit dem zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann), der ihm zur Rückkehr nach Deutschland verhelfen soll. In La Rochelle ist Simone (Vicky Krieps) zudem weiterhin im Widerstand aktiv und wird von Gestapochef Forster (Tom Wlaschiha) genau unter die Lupe genommen.