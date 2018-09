Manche sagen, heiße und kalte Perioden gab es schon immer. Was sagen Sie ihnen?

Natürlich haben sich Kalt- und Warmzeiten abgewechselt. Das war allerdings das letzte mal vor zirka 120.000 Jahren. Und dann nochmal vor 10 bis 15.000 Jahren. Das sind lange Zeitspannen. Manche sagen, dass die Dinosaurier ja auch ausgestorben sind. Die Saurier waren Millionen Jahre auf der Erde, wir Menschen sind nicht mal einen Wimpernschlag da. Ich komme auf den Verkehrsunfall zurück: Das ist so, als ob jemand blutet, versorgt werden muss und dann sagt man: "Na ja, es sind schon immer mal Menschen verblutet."

"Ein Schnitzel darf nicht weniger kosten als eine Dose Katzenfutter"

Sie kritisieren die extensive Landwirtschaft. Insbesondere tierische Produkte sind schlecht fürs Klima. Sollten wir alle Veganer werden?

Mit Sicherheit nicht. Unsere Kulturlandschaft lebt von der Vielfalt. Ohne Rind, Pferd, Schaf und Ziege gibt es keine Wiesen und Weiden, ohne Wiesen und Weiden keine Blumen, Schmetterlinge und so weiter. Diese Wiesen sind auch CO2-senkend. Die Frage ist, ob man Fleisch kiloweise in sich rein-stopfen muss. Wir müssen Ernährungsweisen überdenken. Es kann nicht sein, dass ein Schweineschnitzel weniger kostet als eine Dose Katzenfutter.

Wie kaufe ich klimafreundlich ein?

Indem ich esse, was saisonal und regional ist. Es müssen keine Erdbeeren aus Südafrika eingeführt werden. Kinder müssen wieder lernen, wo was wächst, und wie ich sparsam koche. Ich bin auch ein Genussmensch, aber das geht auch anders als jetzt. Sogar in der Großgastronomie. Wir haben ja das zweitgrößte Volksfest der Welt in Stuttgart ...

DER Wasen.

Sehr gut! Der hat auch was mit Klimawandel zu tun.

Tatsächlich?

1815 gab es einen Vulkanausbruch in Indonesien und es ging eine Aschewolke um die Welt. Das hat zu Sommern ohne Sonne geführt und einer Auswanderungswelle in Süddeutschland wegen Hungersnot. Da dachte der damalige König, jetzt müsse man was tun und hat unter anderem eine Landwirtschaftsmesse einberufen. Das war der Wasen, aus der Not geboren.

Wenn wir schon in der Stadt sind – wie schlecht ist die für die Umwelt?

Städte sind Energiefresser, zudem sind sie einfach anfällig. Bei Hagel- und Sturmereignissen laufen Unterführungen voll und alles steht still. Wir müssen uns unangreifbarer machen. Warum legen wir keine Zisternen an, warum bauen wir heute Plätze immer noch mit so viel Beton und Asphalt? Die Stadtplanung, die wir jetzt haben, ist von vorgestern.

Und wie sieht die Stadtplanung von morgen aus?

Man müsste zum Beispiel bei Gewerbebauten Dachbegrünung vorschreiben oder analysieren, wo Energie flöten geht.

Das sind Dinge, die ja eher auf höherer Ebene entschieden werden...

Da lege ich Widerspruch ein! Wir müssen uns kümmern. Wenn heute ein Bebauungsplan aufgelegt wird, liegt der öffentlich aus. Fragen Sie mal in den Ämtern, wer da kommt und sich das anschaut – vielleicht noch der ein oder andere Umweltverband. Wir haben viel mehr Möglichkeiten Politiker einzuwirken. Ich habe das Gefühl, es muss immer noch viel mehr geschehen, bevor man handelt. Das ist eine Lethargie, die wir uns nicht mehr leisten können.

Vielleicht denkt sich der Einzelne auch, er kann nicht viel tun. Hilft es denn auch was, wenn ich zum Beispiel meinen Balkon begrüne?

Absolut. Viele kleine Grünanlagen helfen, das Mikroklima zu verbessern. Jedes Grün zählt.

Eine Zukunftsvision: München 2035. Wie sieht der schlimmste Fall aus?

Die Hitze hat noch mehr zugenommen, Bäume sterben, Wasser wird knapp. Es gibt Hitzetote, Stromausfall, irgendwann gehen auch die Aggregate nicht mehr. Menschen können nicht mehr versorgt werden, auch in den Krankenhäusern. Dann kommen Stürme, Starkregen, Hagel. Menschen fliehen aus der Stadt, wissen aber nicht wohin. Das ist der Worst Case.

Und jetzt bitte schnell die Prognose, wenn wir Klimaschutz umsetzen.

Es wird weiterhin warm bleiben, aber wir haben uns angepasst. Wir bauen intelligenter, wir haben mehr Grün, wir haben die Menschen so befähigt, dass sie Vorräte zuhause haben und nicht abhängig sind von fremder Hilfe. Dann können wir das Sommerflair auch in München künftig genießen.

Und welcher Fall tritt ein?

Das hängt von den Entscheidungsträgern in Kommunalpolitik, Verwaltung und Wirtschaft ab, aber auch davon, wie jeder Einzelne gegensteuert. Es gibt ein unerschöpfliches Potenzial an Möglichkeiten. Man muss nur anfangen.