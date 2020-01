"Claudia ist eine tolle Frau" Dschungelcamp 2020: Elena Miras behält die Wendler-Bombe für sich

Wann lassen Sie die Wendler-Bombe denn nun platzen?

Miras: Ich habe erklärt, dass ich etwas zu sagen habe und dass ich dieser Person eine Chance geben will. Claudia [Norberg, Anmerk. d. Red.] und ich hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. Ich habe ihr mitgeteilt, was ich denke, danach war das Thema gegessen. Wir haben normal zusammengelebt im Camp. Ich habe Claudia auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. So will ich das auch mitnehmen. Eine positive Erinnerung an Claudia. Sie ist eine tolle Frau. Ich wollte ihr diese Chance geben und meine Meinung kundtun, diese beiden Sachen habe ich erfüllt und das bleibt auch so. Deswegen habe ich zu diesem Thema nichts mehr zu sagen.