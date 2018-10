City-Streife macht Druck In Landshut wird weniger (wild) gebieselt

Die City-Streife, deren LWS-Sicherheitsdienst-Mitarbeiter seit 2010 von 23 bis 6 Uhr in der Altstadt im Einsatz sind, hat sich etabliert: Das Tätigkeitsfeld erstreckt sich in Landshut vom Dreifaltigkeitsplatz bis hin zur Heilig-Geist-Kirche mit Blick in die Seitengassen.