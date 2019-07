CineMerit Award beim Filmfest Ralph Fiennes in München: Bewegender Auftritt eines Weltstars

Doch auch der Ort, an dem ihm die Auszeichnung für sein Lebenswerk überreicht wurde, rührte ihn sehr: "Zum ersten Mal kam ich 1986 hierher. Damals war ich Schauspieler der neuen 'The Shakespeare Company'." Sie seien zum Gasteig gebracht worden, um dort aufzutreten. Es war Fiennes' "Premiere als Elfenkönig" im "Sommernachtstraum" - und "ich glaube, es war sogar in diesem Saal", erinnerte er sich. "Ich bin überglücklich, wieder hier zu sein. Danke!"

Unter tosendem Applaus verließ er die Bühne und gab sie damit für die Premiere seines neuen Films "Nurejew - The White Crow" frei...

Ehrenpreis mit guter Tradition

Der Ehrenpreis wird seit 1997 an herausragende Persönlichkeiten der Filmwelt vergeben. Am Samstag ging der erste Ehrenpreis in diesem Jahr an den spanischen Schauspieler Antonio Banderas (58, "Leid und Herrlichkeit", Kinostart: 25. Juli). Im vergangenen Jahr hatten Festivalbesucher, Fans, Fotografen und Journalisten ebenfalls viel Freude an Emma Thompson (60, "Late Night") und Terry Gilliam (78, "The Man Who Killed Don Quixote"), 2017 wurde Schauspieler Bryan Cranston (63, "Breaking Bad") geehrt.