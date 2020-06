In wenigen Tagen ist es soweit: "Es geht wieder los, endlich wieder Kino" strahlt Klaus Ungerer, Betreiber des Cinema in der Nymphenburger Straße, beliebter Pilgerort für Anhänger von Filmen in Originalversion. Zwar wird am 2. Juli nicht wie bei der Eröffnung des Cinema Filmtheaters am 23. Oktober 1954 ein Elefant die ersten Kinobesucher begrüßen, aber auf jeden Fall der Chef persönlich die Rückkehrer willkommen heißen.