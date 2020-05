Christliches Bilderbuch Jennifer Lopez' zwölfjährige Tochter veröffentlicht Kinderbuch

Früh übt sich: Emme Maribel Muñiz, die zwölfjährige Tochter von Pop-Diva Jennifer Lopez (50) und Sänger Marc Anthony (51), bringt bald ihr erstes Buch auf den Markt. Das Kinderbuch mit dem Titel "Lord Help Me" (zu Deutsch: "Herr hilf mir") soll in den USA am 29. September erscheinen. Laut dem Verlag Random House soll das "inspirierenden Bilderbuch" für Kinder von drei bis sieben Jahren, die Kraft des "alltäglichen Abendgebets lebendig" werden lassen.