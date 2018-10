Ein anderer Abstiegstrainer?

Ganz genau, der Portugiese (Vitor Pereira, d. Red.). Erst hängt der rund ums Stüberl überall Planen auf, dass die Fans nicht mehr zuschauen können. Auf dem Platz hat er immer geschrien: "Go, go, go!" Dann sind wir abgestiegen, obwohl wir so teure Spieler hatten. Da hat hinten und vorne nix gepasst. Dann hab‘ ich mir auch gedacht: "Go, go, go!"

Estermann: "Biero ist jetzt der Boss"

Daniel Bierofka hat den Laden zusammengehalten und den Wiederaufstieg geschafft. Was halten Sie aktuell von den Löwen?

Biero ist jetzt der absolute Boss. Er passt perfekt zu Sechzig, auch sein Vater Willi ist immer da. Im Sommer war hier Halligalli, als wir den Aufstieg gefeiert haben. Ein paar Spieler waren auch im Stüberl, aber eher die Fans. Ich hoffe, dass er uns wieder nach oben bringt, aber ich hab’ auch ein bisschen Angst, dass der Verein ihn irgendwann verprellt.

Sie sagten mal, Sie hören erst auf, wenn die Löwen wieder erstklassig sind.

Stimmt, aber das wird in den nächsten zwei Monaten leider ein bisschen eng. Aber noch bin ich nicht gestorben, noch lieg’ ich nicht am Ostfriedhof. Ich hoffe, das darf ich noch erleben. Sechzig ist und bleibt mein Leben, ich werde auch in Zukunft immer kommen. Ich kann ja gar nicht anders.

