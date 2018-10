So begründet die Löwen-Wirtin ihre Entscheidung

"Es ist einfach Zeit. Sechzig und das Löwenstüberl sind sicherlich ein großer Teil meines Lebens", sagte Estermann, "aber mit dem Aufstieg und der Rückkehr in die Dritte Liga waren insbesondere die letzten Jahre noch einmal ein gebührender Abschied. Jetzt ist es Zeit für einen neuen Abschnitt in meinem Leben. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist."

Recht hat sie.