OB Dieter Reiter kondoliert zum Tod von Hannesschläger

Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht der Witwe des verstorbenen Schauspielers Joseph Hannesschläger sein Beileid aus: "Mit großer Betroffenheit habe ich die Nachricht vom Tode Ihres Mannes erhalten. Als Kriminalhauptkommissar und Landwirt Korbinian Hofer in der Serie 'Die Rosenheim Cops' wurde Joseph Hannesschläger zu einer Fernseh-Kultfigur. In über 400 Folgen und drei TV-Filmen hat er in dieser Rolle Millionen von Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern begeistert und eine treue Fangemeinde gewonnen. Er wirkte in über 40 Serien und Filmen mit, darunter auch im Kinohit 'Der Schuh des Manitu'. Auf der Theaterbühne war er unter anderem im Prinzregententheater und im Staatstheater am Gärtnerplatz zu erleben. Außerdem verfasste und spielte er mehrere Kabarettprogramme und arbeitete auch als Theaterregisseur. Seine Vielseitigkeit und sein musikalisches Talent stellte er mit seiner Showband 'Discotrain', mit der er immer wieder live aufgetreten ist, unter Beweis und erwies seiner Heimatstadt München mit dem Album 'München im Sommer' seine Referenz. Joseph Hannesschläger hat bei allem Erfolg auch an die gedacht, die nicht so sehr auf der Sonnenseite des Lebens stehen, und sich für die Aktion 'Weihnachten im Schuhkarton' des Vereins 'Geschenke der Hoffnung' sozial engagiert. Ich wünsche Ihnen und allen Angehörigen für die schwere Zeit der Trauer viel Kraft und dass Sie Trost in dem Wissen finden, dass die Erinnerung an Joseph Hannesschläger bei seinem Publikum weiterleben wird.“