Die RTL-Tanzshow "Let's Dance" (auch bei TVNow zu sehen) geht trotz Corona-Krise weiter und die Promis trainieren weiterhin eisern. In Sachen Fitness und Ausdauer geraten sie dabei oftmals an ihre Grenzen. Schon in der zweiten Show erklärte Kandidat und Comedian Martin Klempnow (46): "Ich glaube, ich habe schon etwas abgenommen." Warum Tanzen beim Abnehmen so effektiv ist und welche Körperteile es besonders beansprucht, weiß Profitänzer Christian Polanc (41), der in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel mit Laura Müller (19) übers Parkett schwebt.