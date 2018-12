Haidhausen - Letztes Jahr in der Weihnachtszeit, am 16. Dezember 2017, bemerkten ein 18-jähriger Praktikant und ein 19-jähriger Verkäufer einen Deko-Christbaum, bestehend aus Holzlatten, vor einem italienischen Restaurant in der Rosenheimer Straße. Die angetrunkenen Burschen erlaubten sich eine "blöde Aktion", wie sie es vor Gericht gestanden: Sie kletterten die Holzlatten hoch, um auf dem Christbaum herumspringen zu können.