"Chris Tall Presents..." Comedian Chris Tall bekommt eigene Show auf Amazon Prime

Deutsche Comedy-Talente zu Gast

Bei dem Format handelt es sich um das erste nicht-fiktionale deutsche Amazon Original. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Amazon - einer Alexa schlägt man schließlich keinen Wunsch ab!", verkündete Tall in einem Statement. "Dass wir uns mit dieser Show neben Originals wie 'Pastewka' und 'You Are Wanted' einreihen, ist zudem ein Ritterschlag." In der Show wird Tall in jeder der sechs Folgen einen Kollegen als Gast begrüßen: Ingmar Stadelmann, Osan Yaran, Simon Pearce, Thorsten Bär, Masud Akbarzadeh und Tutty Tran werden mit dem Gastgeber plaudern, aber auch ein 30-minütiges Programm präsentieren. Auch Chris Tall wird bisher unveröffentlichte Stand-up-Nummern in die Show integrieren.