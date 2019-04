Chris Pratt war auch dabei Katherine Schwarzenegger: Vor der Hochzeit feierte sie mit Oprah

Die Hochzeit von Katherine Schwarzenegger (29) und Chris Pratt (39, "Guardians of the Galaxy") steht vor der Tür. Wie "People" berichtet, fand im Zuge dessen am Samstag ein intimer Junggesellinnenabschied für die Braut statt. Demnach feierte Schwarzenegger zusammen mit einigen engen Freunden und Familienmitgliedern im Haus ihrer Mutter Maria Shriver (63). Unter den Gästen soll unter anderem auch TV-Star Oprah Winfrey (65) gewesen sein.