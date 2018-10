Große Trauer im Hause du Mont: Wie der Schauspieler Sky du Mont (71) in der "Bild"-Zeitung bestätigte, ist seine Mutter Chiquita Neven du Mont am 11. September im Alter von 97 Jahren in Marbella verstorben. "Am Schluss waren es die Jahre", zitiert das Blatt du Mont. Seit Monaten habe seine Mutter regelmäßig im Krankenhaus gelegen: "Es ging ihr gar nicht gut! Alles hat versagt." Durch ihre lange Krankheitsgeschichte habe er sich aber auf ihren Tod vorbereiten können.