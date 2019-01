Umzug nach Parsdorf Maschinenbauer KraussMaffei verlässt München

Bisher beschäftigt der Maschinenbauer in Allach 1800 Menschen, der neue Standort in Parsdorf soll Platz für bis zu 2.500 Mitarbeiter bieten. "Für das nächste Kapitel unserer Geschichte brauchen wir einen zukunftsfähigen, modernen Standort", erklärte Vorstandschef Frank Stieler. Die chinesischen Eigentümer haben KraussMaffei kürzlich an die Schanghaier Börse gebracht, mit Hilfe chinesischen Kapitals will das Unternehmen expandieren.