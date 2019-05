"Chewbacca"-Darsteller starb Ende April Harrison Ford trauert um Peter Mayhew: "Ich vermisse ihn"

Der britisch-amerikanische Schauspieler litt am sogenannten Marfan-Syndrom, einer genetischen Erkrankung, die zu einer erhöhten Elastizität des Bindegewebes führt. Mayhew musste sich an der Wirbelsäule operieren lassen und war in seiner Beweglichkeit stark eingeschränkt. Am 30. April starb er in seinem Haus in Texas an einem Herzinfarkt. Sein Nachfolger in der Rolle des "Chewbacca" ist der finnische, 2,12-Meter-große Schauspieler Joonas Suotamo (32, "Solo: A Star Wars Story").