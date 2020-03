Dounia Slimani hat nicht über Krebsart gesprochen

Doch im Video wirkt sie auch stark, kämpferisch und vor allem optimistisch. Meditation und mentales Training haben ihr bislang geholfen. In ihrer Instagram-Story ergänzt Dounia Slimani, dass sie einen Ärztemarathon vor sich habe und während der Chemotherapie nur mit Mundschutz und Handschuhen vor die Tür gehe. "Meine Kraft stecke ich in meine Gesundheit, meine Genesung und in meine positive Laune. Ich glaube, dass alles im Kopf anfängt und mit dem Glauben." Um welche Krebsart es sich handelt, hat Dounia Slimani ihren Followern nicht verraten.