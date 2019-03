Doch warum in die Ferne schweifen, wenn die Antwort (und der Ersatz) so nah liegt? Assistenzcoach Matt McIlvane (33), der auch Co-Trainer der Nationalmannschaft beim Silber-Coup bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang war und eh die rechte Hand von Jackson beim EHC ist, soll, wie der "Münchner Merkur" berichtet, nun Erfahrung in leitender Funktion sammeln, um dann in ein paar Jahren Jackson in München zu beerben.