Charlotte Link, Tatort,... Krimi-Tipps am Montag

22:15, rbb, Tatort: Schweinegeld

Im Kühlhaus seiner Fabrik wird der Berliner Fleischkönig Hans Merklinger tot aufgefunden. Der Tote war bereits seit Tagen verschwunden, wurde aber nur von seiner Geliebten Kathi (Alexandra Finder) als vermisst gemeldet. Als Ritter (Dominic Raacke) und Stark (Boris Aljinovic) in die Fleischfabrik kommen, sind keine Arbeiter aufzufinden. Der Sohn des Chefs, Maximilian (Lucas Gredorowicz), behandelt die Kommissare mit kühler Überheblichkeit, steht er doch gerade in Vertragsverhandlungen mit den ukrainischen Brüdern Litvin. Die stören sich nicht daran, dass das Unternehmen vor Jahren in einen Gammelfleisch-Skandal verwickelt war.