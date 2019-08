Charlie Sheen soll Pläne haben Gibt es ein Comeback für "Two and a Half Men"?

Tod nur vorgetäuscht?

Obwohl Sheens Figur Charlie Harper den Serientod stirbt, solle es angeblich weitergehen. Lopez Martinez erzählt: "Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht, um seinen Halbbruder in Spanien zu suchen. Charlie trifft dort auf mich, mit gleichen Klamotten und gleichem Stil wie er, nur jünger. Er findet die Idee so genial und will sie mit Chuck Lorre besprechen."