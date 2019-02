Charity-Modenschau Lottie Moss im Retro-Look zum Catwalk-Star

Das britische Model Lottie Moss (22) war der Hingucker bei der Charity-Modenschau "Fashion Fighting Poverty Catwalk Show", die am Montag zugunsten der Hilfsorganisation Oxfam in London über die Bühne ging. In einem gelben A-Linien-Minikleid mit weißem Rolli und weißer Strumpfhose darunter sowie der blonden Mähne, erinnerte sie an die französische Stil-Ikone der 50er und 60er Jahre Brigitte Bardot (84, "... und immer lockt das Weib").