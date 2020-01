Charity-Event in Kitzbühel Arnold Schwarzenegger kämpft mit Tochter Christina fürs Klima

Stolze 900.000 Euro kamen an dem Abend zusammen, wie die "Schwarzenegger Climate Initiative" mitteilte, der das Geld zugute kommt. Die Initiative, die die jährliche internationale Klimakonferenz Austrian World Summit in Wien organisiert, unterstützt damit unter anderem weltweit Klimaprojekte wie die "Grüne Lunge Ugandas" des Jane Goodall Instituts oder "Solar Skills and Environmental Education" in Äthiopien von Jugend eine Welt.