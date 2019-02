Charité II, Beck is back!, ... TV-Tipps am Dienstag: Filme und Serien

20:15 Uhr, RTL, Beck is back!: Die Kindesentführung, Anwaltsserie

Richard (Kai Ivo Baulitz) kämpft um das Sorgerecht für seine Kinder. Doch nun will seine Ex-Frau nach Spanien ziehen. Um nicht von seinen Töchtern getrennt zu werden, sieht Richard nur eine Chance: Er nimmt sie mit ins Ausland. Noch am Flughafen wird Richard wegen Kindesentführung festgenommen. Hannes (Bert Tischendorf) muss einen Freispruch erzielen, sonst wird Richard seine Kinder nie mehr wiedersehen. Derweil wittert Kirsten (Annika Ernst) in dem neuen Kindermädchen Sarah (Tanja Hirner) eine Konkurrentin.