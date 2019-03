Charité, 16 Blocks, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler: Wir und die Briten, Doku

Gepflegte Spleens und schwarzer Humor: Michael Kessler macht sich auf in das Land des Fünf-Uhr-Tees und schaut nach, was dran ist an den England-Klischees der Deutschen. Deutschland und Großbritannien, das ist ein historisches Wechselbad der Stimmungen, zwischen Partnerschaft und Rivalität, begleitet von mal mehr, mal weniger leidenschaftlichen Respektsbezeugungen. Warum halten sich gerade hier die Klischees so hartnäckig?