…seinen Glauben: "Ich bin römisch-katholisch. Aber mein Glaube ist etwas Intimes. So etwas machst du für dich und so soll es auch bleiben. Sonst müsste ich euch auch erzählen, was ich mit meiner Frau so alles treibe…"

…seinen Charakter: "Das ist alles nicht so wichtig – was ich trage, ob ich eine Kappe auf habe. Oder wie ich rasiert bin, obenrum und untenrum. Wichtig ist der Fußball!"

…seine Entscheidung pro 1860: "Ich brauche keinen Verein, wo Opa und Oma an der Seitenlinie mit dem Schirm wedeln. Ich brauche Action, ich brauche Trouble – und hier bin ich genau richtig."

"Zu Bayern München wäre ich jetzt nicht gegangen"

…die Nebenkriegsschauplätze bei 1860: "Dafür bin ich nicht zuständig. Sonst wäre ich nicht Fußballer geworden, sondern technischer Direktor oder sonst was."

…seinen Start bei Sechzig: "Das ging fix, wir sind ja alles Fußballer und keine zehn Weiber."

...andere Angebote, die er zugunsten von 1860 ausgeschlagen habe: "Zu Bayern München wäre ich jetzt nicht gegangen."

…Pessimisten im Löwen-Umfeld, die Sechzig als Abstiegskandidat Nummer eins sehen: "Die müsst ihr mir mal zeigen. Ich will ja keine Parolen ausrufen, aber ich will als Fußballer alle meine Spiele gewinnen."

…seine Selbstwahrnehmung: "Wie ich mich selbst beschreiben würde? Ich bin technisch unfassbar versiert – ne, Spaß beiseite…"

"Meine Zimmerkollegen drangsalieren"

…die Wettkampfhärte in Spiel und Training: "Wettkampf ist einfach etwas anderes. Ich mache im Training auch kein 'La Paloma'. Aber wenn ich so hingehen würde wie im Spiel, hätte Sechzig bald keine Stürmer mehr…"

…seinen Hang zu Traditionsvereinen: "Mir bedeuten Emotionen mehr als ob ich irgendwo 10.000 Euro im Monat mehr verdienen kann oder nicht. Ich brauche einen Verein, bei dem ich den Fußball spielen kann, den ich in mir habe. Ich bin auch nicht in München, weil ich denke, hier kann man so gut shoppen."

…seine Kollegen: "Die Jungs hier sind alle sehr gut ausgebildet und charakterlich top. Mir ist zumindest noch keiner untergekommen, bei dem ich dachte: Das ist ein Vollpfosten."

…Zimmerkollege Marco Hiller: "Ich hab den Jungen schon ganz gut erzogen. Wir haben so zweigeteilte Zimmer und ich hab' ihm gesagt: Geh mal hinter die Trennwand, damit ich in Ruhe pennen kann."

…seine Hobbys im Trainingslager: "Meine Zimmerkollegen drangsalieren."

