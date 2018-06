Chaos in München Wegen MVG-Streik: Zweites Juristisches Staatsexamen verschoben

Zweites Staatsexamen wegen MVG-Streiks verschoben

Dies hat sogar Auswirkungen auf die Zweite Juristische Staatsprüfung, die seit Dienstag in Bayern stattfindet. Den knapp 400 angehenden Volljuristen wurde am Mittwochnachmittag in München nach Ende der zweiten Klausur mitgeteilt, dass die Prüfung am Donnerstag 45 Minuten später beginnen wird. Statt 8.30 Uhr wird erst um 9.15 Uhr Zivilrecht-Wissen abgefragt.