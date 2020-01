Chaos am Simmeringer Flughafen "Check Check" mit Klaas Heufer-Umlauf: Erste Details zu Staffel zwei

Dem Personal am Security Check des Provinzflughafens in Simmering stehen harte Zeiten bevor. Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) werden auf Kurzarbeit gesetzt. Eine zusätzliche Einnahmequelle muss her und so beschließt Jan, die Kompetenzen im Team zu nutzen und eine Firma namens "Safe Air" zu gründen. Zudem stößt eine neue Mitarbeiterin (Antonia Bill als Victoria) zum Team. Mit dabei sind zudem wieder Uwe Preuss als Jans Vater Udo und Klaas Heufer-Umlaufs Partnerin Doris Golpashin als Flughafenchefin Sabine.