"Einmal standen plötzlich alle Wohnungstüren offen", sagt Sajkos Frau Julia. "Das Haus ist so leer schon etwas unheimlich." In ihrer Wohnung im Dachgeschoss stehen nur noch wenige Möbel, die Kisten sind gepackt. Es gibt kein Zurück mehr: Nach vier Generationen in Schwabing kehrt die Familie der Agnesstraße den Rücken.