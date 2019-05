Peterka kommt aus der Red Bull Eishockey Akademie

Der in München geborene John Jason Peterka wechselt von der Red Bull Eishockey Akademie in den Profikader des dreifachen deutschen Meisters Red Bull München. Das 17-jährige Ausnahmetalent spielte zuletzt für das Red Bull Hockey Akademie Team in der tschechischen U19 DHL Extraliga, wo er in der abgelaufenen Hauptrundensaison mit 94 Punkten in 48 Partien bester Scorer der gesamten Liga war.