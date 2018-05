Die WM in Russland beginnt am 14. Juni. Brasiliens Nationalcoach Tite will am kommenden Montag den 23-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt geben. Neben Rafinha gelten Fagner (Corinthians) und Danilo (Manchester City) als aussichtsreiche Kandidaten, um den Platz von Alves einzunehmen. Die Seleção trifft in ihrem ersten WM-Gruppenspiel am 17. Juni auf die Schweiz.